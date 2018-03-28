Виктория Азаренко стала полуфиналисткой турнира в Майами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко одержала четвертую победу на турнире в американском Майами и вышла в полуфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью Виктория, занимающая пока 186-е место в рейтинге WTA, обыграла в 1/4 финала шестую ракетку мира чешку Каролину Плишкову - 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

До этого Виктория Азаренко победила американок Кэтрин Беллис и Мэдисон Киз, а также латвийскую теннисистку Анастасию Севастову.

В поединке за выход в финал Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс, которая находится на 12-й строке мирового рейтинга.

В прошлые годы Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами (2009, 2011, 2016).-0-