Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге WTA

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с предыдущим списком лучших игроков экс-первой ракетке мира, вернувшейся в мировой тур после рождения ребенка, удалось улучшить свои позиции, переместившись с 63-го на 54-е место. В активе Виктории Азаренко 1051 очко. На прошлой неделе она принимала участие в престижном турнире в Токио и дошла до четвертьфинала, в котором уступила Йоханне Конте из Италии, завершив матч досрочно из-за проблем со здоровьем.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сегодня начнет выступление на турнире в китайском Ухане. В обновленном мировом рейтинге она по-прежнему занимает 20-ю позицию - 2320 очков. Александра Саснович находится на 32-й позиции - 1485 баллов. Вера Лапко занимает 64 место - 941 очко.

Лидирует в рейтинге WTA Симона Халеп из Румынии - 8061 балл.-0-