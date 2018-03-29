Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Майами на стадии полуфинала

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном поединке Виктория Азаренко, которая пока занимает 186-ю позицию в рейтинге WTA, проиграла 12-й ракетке планеты американке Слоан Стивенс - 6:3, 2:6, 1:6. Первую партию белоруска выиграла без особых проблем, вела во втором сете 2:0, после чего случился настоящий провал - было проиграно 10 геймов подряд. Только в третьем, решающем сете при счете 0:4 белорусской теннисистке удалось выиграть гейм, однако развить успех не получилось, и Виктория уступила. Игра продолжалась 2 часа 10 минут. Недавно Азаренко уступила Стивенс во втором раунде турнира в американском Индиан-Уэллсе.

На нынешнем турнире в Майами Виктория Азаренко обыграла американских теннисисток Кэтрин Беллис (44-й номер мирового рейтинга) и Мэдисон Киз (15), а также Анастасию Севастову (17) из Латвии и польку Агнешку Радваньску (32). Несмотря на поражение в полуфинале, Азаренко на следующей неделе вернется в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

В прошлые годы Виктория Азаренко трижды становилась триумфатором этого турнира (2009, 2011, 2016).-0-