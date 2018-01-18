Вязович: риск на финише оказался оправданным, белорусы впервые победили на этапе "Дакара"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риск на финише оказался оправданным, МАЗ впервые победил на этапе знаменитого ралли-рейда "Дакар". Такое мнение после выступления высказал пилот Сергей Вязович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На финише первого скоростного участка узнали, что опережаем фаворитов заезда на 3 минуты, решили прибавить в темпе и последние 20 км ехали на всю мощь. Риск оказался оправданным - белорусы впервые в своей истории победили на этапе этой гонки", - рассказал Сергей Вязович.

Как сообщалось, белорусский гонщик преодолел дистанцию за 5 часов 14 минут. Вторым стал аргентинец Федерико Виллагра. Третье место занял россиянин Дмитрий Сотников, который отстал от МАЗа на 28 минут.

Белорус Сергей Вязович выиграл 11-й этап "Дакара" На второй строчке оказался аргентинский экипаж на "Ивеко" Федерико Вильягре с результатом 5 часов 15 минут 34 секунды. Он же вышел на первое место в общем зачете грузовиков.

Менее удачно сложился этап для двух других экипажей "МАЗ-СПОРТавто". Александр Василевский показал 17-е время - 9 часов 56 минут, отстав от Сергея Вязовича на 4 часа 42 минуты. Алексей Вишневский завершил ралли-заезд на 18-й строчке, потратив на спецучастке более 10 часов и проиграв победителю этапа 4 часа 51 минуту. Во время гонки белорусам пришлось устранять проблемы с компрессором и менять два колеса.

Спецучасток следующего 12-го этапа также обещает быть непростым. Его продолжительность составит внушительные 523 км. Гонщиков ожидают каменистые отрезки, на которых так легко повредить автомобиль. При этом предельная сосредоточенность потребуется не только от пилотов, но и от штурманов.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-