Владимир Игнатик вышел в 1/2 финала теннисного турнира в Самарканде

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (215-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/4 финала Игнатик взял верх над южноафриканцем Ллойдом Харрисом (219) в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

Во французском Сен-Годенсе белоруска Вера Лапко (93) пробилась в четвертьфинал, обыграв румынку Ирину Барэ (167) - 6:4, 6:2. В поединке 1/2 финала Лапко встретится с украинской теннисисткой Катариной Завацкой (229).-0-