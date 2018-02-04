Владимир Самсонов вышел в полуфинал европейского топ-16 по настольному теннису

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов вышел в полуфинал европейского турнира топ-16 по настольному теннису, который проходит в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде турнира сильнейших мастеров малой ракетки Старого Света Владимир Самсонов одержал волевую викторию над шведом Кристианом Карлссоном. Белорус проигрывал 1:3, но затем сумел переломить ход встречи и выиграл со счетом 4:3. В четвертьфинальном поединке опытнейший белорус встретился с еще одним шведом Маттиасом Карлссоном и снова был сильнее – 4:1.

Сегодня в матче за выход в финал Владимир Самсонов встретится со своим давним соперником Тимо Боллем из Германии. Вторую полуфинальную пару составили еще один представитель Германии Дмитрий Овчаров и датчанин Йонатан Грот.

Победители полуфинальных баталий вечером встретятся в матче за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.

В соревнованиях женщин белоруска Виктория Павлович выбыла из борьбы после поединка 1/16 финала, уступив шведке Матильде Экхольм – 0:4. Шведская спортсменка добралась до полуфинала, где ее соперницей будет венгерка Георгина Пота.-0-