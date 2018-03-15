Владимир Волчков и Татьяна Пучек утверждены капитанами команд по теннису

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Волчков и Татьяна Пучек утверждены капитанами мужской и женской команд по теннису. Такое решение принято на заседании бюро правления Белорусской федерации тенниса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФТ.

На пост капитана рассматривались несколько кандидатур, но наиболее подходящими специалисты посчитали именно Владимира Волчкова и Татьяну Пучек.

"У капитана национальной команды огромная ответственность. Необходимо выезжать на турниры, отслеживать в режиме реального времени итоги выступления теннисистов, проводить анализ их выступления, осуществлять мониторинг игр соперников. Заниматься подготовкой сбора теннисистов, научным и медицинским сопровождение команды - все эти компоненты являются залогом успешного результата матча", - отметил председатель БФТ Сергей Тетерин.

В ходе заседания бюро правления был обсужден процесс подготовки к матчу плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между женскими сборными Беларуси и Словакии, который пройдет на "Чижовка-Арене" 21 и 22 апреля. Согласован ценовой диапазон билетов и механизм их реализации. Билеты на матч поступят в продажу в самое ближайшее время, информация об этом появится на официальном сайте Белорусской федерации тенниса.-0-