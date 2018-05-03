3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в следующем сезоне примут участие в российской суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время чествования команды по итогам сезона заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич вручил игрокам и тренерскому штабу сертификат на участие в одном из сильнейших волейбольных чемпионатов.

С успешным выступлением в Кубке Европейской конфедерации волейбола поздравил "Минчанку" и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Он отметил, что с приходом талантливых тренеров, игроков в ВК "Минск", в структуру которого входит команда, начинает возрождаться интерес к волейболу. "За два месяца в должности министра спорта изучил эту сферу неплохо и могу ответственно заявить: волейбол в Беларуси - массовый и зрелищный вид спорта. Уверен, заложенные в клубе традиции помогут добиваться более высоких результатов в будущем", - отметил министр.

Руководитель спортивной отрасли вручил игрокам "Минчанки" удостоверения мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. Грамотами Минспорта награждены также наиболее опытные волейболистки команды Ольга Пальчевская и Оксана Ковальчук.

Благодарность Министерства спорта и туризма объявлена всему клубу "Минск", в структуру которого входят мужская и женская профессиональные команды, а также детско-юношеская школа и команда по пляжному волейболу.

Участниками церемонии закрытия игрового сезона стали руководители, администрация, спортсмены и тренеры клуба, руководители управления спорта и туризма Мингорисполкома, Белорусской федерации волейбола.

Специальными гостями праздничного мероприятия стали певец Георгий Колдун, ведущий Дмитрий Кохно, а также шоу-группа барабанщиц Foxy Beat.

На пути к финалу в Кубке ЕКВ в сезоне-2017/2018 белорусская команда обыграла сербское "Единство" (3:1, 3:0), французский "Безье" (2:3, 3:1), российскую "Уралочку" (3:1, 3:0), в полуфинале в "золотом" сете был обыгран немецкий "Штутгарт" (3:2, 2:3). В решающей стадии в борьбе за почетный трофей "Минчанка" уступила турецкому "Экзачибаши". Выход в финал Кубка ЕКВ является наиболее значимым достижением на международной арене белорусских волейбольных клубов в суверенной истории.-0-