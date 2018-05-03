3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в следующем сезоне примут участие в российской суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во время чествования команды по итогам сезона заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич вручил игрокам и тренерскому штабу сертификат на участие в одном из сильнейших волейбольных чемпионатов.
С успешным выступлением в Кубке Европейской конфедерации волейбола поздравил "Минчанку" и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Он отметил, что с приходом талантливых тренеров, игроков в ВК "Минск", в структуру которого входит команда, начинает возрождаться интерес к волейболу. "За два месяца в должности министра спорта изучил эту сферу неплохо и могу ответственно заявить: волейбол в Беларуси - массовый и зрелищный вид спорта. Уверен, заложенные в клубе традиции помогут добиваться более высоких результатов в будущем", - отметил министр.
Руководитель спортивной отрасли вручил игрокам "Минчанки" удостоверения мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. Грамотами Минспорта награждены также наиболее опытные волейболистки команды Ольга Пальчевская и Оксана Ковальчук.
Благодарность Министерства спорта и туризма объявлена всему клубу "Минск", в структуру которого входят мужская и женская профессиональные команды, а также детско-юношеская школа и команда по пляжному волейболу.
Участниками церемонии закрытия игрового сезона стали руководители, администрация, спортсмены и тренеры клуба, руководители управления спорта и туризма Мингорисполкома, Белорусской федерации волейбола.
Специальными гостями праздничного мероприятия стали певец Георгий Колдун, ведущий Дмитрий Кохно, а также шоу-группа барабанщиц Foxy Beat.
На пути к финалу в Кубке ЕКВ в сезоне-2017/2018 белорусская команда обыграла сербское "Единство" (3:1, 3:0), французский "Безье" (2:3, 3:1), российскую "Уралочку" (3:1, 3:0), в полуфинале в "золотом" сете был обыгран немецкий "Штутгарт" (3:2, 2:3). В решающей стадии в борьбе за почетный трофей "Минчанка" уступила турецкому "Экзачибаши". Выход в финал Кубка ЕКВ является наиболее значимым достижением на международной арене белорусских волейбольных клубов в суверенной истории.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.02 BYN
|2.0235 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN