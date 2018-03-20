20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выездной виктории в первом полуфинальном поединке с результатом 3:2 сегодняшний домашний матч подопечные Виктора Гончарова начали неудачно. Из-за сильного волнения белорусские волейболистки допускали немало ошибок и уступили первую партию со счетом 19:25. Второй сет также остался за немецкой командой - 25:20, и только в третьей партии минчанки сумели выиграть - 25:23. Этот успех воодушевил хозяек площадки, и при громовой поддержке болельщиков они сумели взять и четвертый сет с тем же счетом 25:23. Пятую партию выиграли гостьи - 15:2, и счет стал 3:2 в их пользу. Судьба путевки в финал решалась в "золотой" партии, в которой нервы оказались сильнее у белорусских волейболисток - 15:8.

После этой успешной игры Виктор Гончаров сказал, что гордится своими подопечными, которые сумели проявить невероятные волевые качества. Уступая 0:2, команда не опустила руки и доказала, что не случайно прошла это еврокубковый путь и вышла в финал, подчеркнул наставник "Минчанки".

Теперь в решающих поединках за второй по значимости трофей европейского клубного волейбола (после Лиги чемпионов) команда Виктора Гончарова встретится с турецким клубом "Экзачибаши", который в полуфинале дважды разгромил немецкий "Шверин" с "сухим" счетом 3:0. Первый матч финальной серии за почетный трофей состоится 3 апреля в Минске, ответный - 10 апреля в Стамбуле.

Выход в финал Кубка ЕКВ - самое значимое достижение белорусских волейбольных клубов с 1987 года, когда минский "Коммунальник" стал обладателем Кубка кубков.-0-