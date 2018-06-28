28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов. Такое решение принято Европейской конфедерацией волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионки Беларуси будут принимать своих соперников в самом престижном еврокубковом турнире в спорткомоплексе "Уручье". Матчи начнутся с 20 ноября. Белорусская волейбольная команда впервые сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

"Минчанка" в наступающем сезоне, кроме Лиги чемпионов, сыграет в российской суперлиге и Кубке России. Для таких серьезных испытаний тренерский штаб во главе с Виктором Гончаровым продолжает укреплять состав. Вместо блокирующей Анжелики Борисевич, переехавшей в Италию, клуб пополнила Дарья Володько, пришла в команду и российская пасующая Вера Саликова, остается в "Минчанке" также 18-летняя Анна Гришкевич, которой прочили продолжение карьеры за границей.

В квалификации мужской Лиги чемпионов выступит солигорский "Шахтер". Горняки узнают своих соперников за право сыграть в основном раунде 29 июня, когда состоится жеребьевка предварительного этапа турнира.-0-