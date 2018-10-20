Волейболистки Сербии впервые выиграли чемпионат мира

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Сербии победили в финале Италию в пяти партиях со счетом 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12) и впервые выиграли чемпионат мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч в японской Йокогаме продолжался более двух часов. Сербская команда усилиями Тияны Бошкович перехватила инициативу в четвертом сете и умело воспользовалась ошибками соперниц в пятом сете. Самой результативной в этой встрече стала диагональная итальянок Паола Эгону - 33 очка.

Бронзовые награды мирового форума завоевали волейболистки Китая, который в матче за третье место были сильнее Нидерландов - 3:0.

Сборная России на чемпионате мира в Японии заняла восьмое место.-0-