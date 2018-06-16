16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты Беларуси и Хорватии сыграют в финале серебряной Евролиги. Решающий матч состоится сегодня в 20.00 в столице Македонии Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале турнира 15 июня сборная Беларуси одержала уверенную победу над Латвией - 3:0. Хорваты в другом поединке с трудом переиграли Македонию со счетом 3:2.

Белорусские волейболисты обыграли Латвию и вышли в финал серебряной Евролиги Команда под руководством Виктора Бекши не испытала в Скопье, где проходит "финал четырех", серьезных проблем в прошедшем матче.

В ходе серебряной Евролиги финалисты турнира встречались дважды на групповом этапе. В Минске были сильнее хорватские волейболисты - 3:1, а в гостях подопечные главного тренера Виктора Бекши взяли реванш с таким же счетом - 3:1.

Победитель финального матча получит право сыграть в следующем сезоне в золотой Евролиге. Мужскую сборную Беларуси текущим летом ожидает также квалификация на чемпионат Европы 2019 года. В августе на "Чижовка-Арене" наша команда примет волейболистов Норвегии, Испании и Грузии.-0-