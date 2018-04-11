Волейболисты юниорской сборной Беларуси одержали победу над Болгарией на ЧЕ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) одержали победу над Болгарией со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:21) на чемпионате Европы в чешском Злине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После трех подряд поражений в группе 1 на континентальном форуме (от Турции, Германии и Чехии) подопечные Алексея Ковалева в четвертой игре справились с нападением. Диагональный Владислав Бабкевич уверенно атаковал из второй зоны, с приемом мяча справились Максим Богатко и Евгений Гретцкий. Одним из залогов победы стали удачные действия белорусов на блоке. В итоге сборная победила соперников из Болгарии чуть более чем за час. Как сообщалось, сборная выступает без одного из лидеров Владислава Давыскибы, получившего травму на старте соревнований.
В заключительном туре 12 апреля предварительной стадии чемпионата белорусам будет противостоять команда Греции. Лидирует в турнирной таблице группы 1 Германия, на втором месте Чехия. Белорусская сборная расположилась на пятой позиции. В группе 2 на первом месте находится Италия, конкуренцию лидеру пытаются составить волейболисты России и Бельгии.
По две лучшие команды из каждой группы по итогам предварительного этапа сыграют в полуфинале чемпионата Европы 14 апреля. Завершится турнир в Злине финальным поединком 15 апреля.-0-
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