Волейболисты Польши и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Польши и Бразилии сегодня сыграют в финале чемпионата мира по волейболу, который пройдет в Турине (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Южноамериканская команда в 1/2 финала была сильнее Сербии - 3:0 (25:22, 25:21, 25:22). Более напряженным получился поединок сборных Польши и США. Для определения победителя соперникам пришлось играть пять партий. Залогом успеха для поляков стала уверенная игра на блоке против мощных атак американских нападающих Мэттью Андерсона и Тэйлора Сандера. Матч завершился со счетом 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11). Самым результативным игроком встречи стал диагональный поляков Бартош Курек - 29 очков.

В финале сборная Польши, которая является действующим чемпионом, будет защищать титул в противостоянии с командой Бразилии. Сербия сыграет за бронзовые награды с США.-0-