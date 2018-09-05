5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорcкого "Шахтера" проиграли сборной Камеруна со счетом 1:3 (19:25, 25:18, 30:28, 25:20) при подготовке к сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в польском Гливице и получился упорным. Главному тренеру Виктору Бекше пришлось задействовать весь состав, чтобы на равных противостоять сопернику с Африканского континента. Камерун готовится к чемпионату мира по волейболу, в команду входят игроки с опытом выступления во французских лигах, у них хорошая силовая подача.

Чемпион Беларуси продолжает подготовку к клубному сезону и проведет еще несколько спаррингов в Польше, после чего примет участие в международном турнире во Львове. Сезон в чемпионате Беларуси начнется с розыгрыша суперкубка, который солигорский клуб и минской "Строитель" оспорят на нейтральной площадке в спорткомплексе "Локомотив" в Гомеле 21 сентября. В октябре "Шахтер" ожидает старт в квалификации Лиги чемпионов. В столичном Дворце спорта 10 октября горняки примут немецкий "Франкфурт".

Минский "Строитель" стартовал в международном турнире памяти Вячеслава Платонова в Санкт-Петербурге. В первый игровой день белорусская команда уступила именитому "Белогорью" со счетом 0:3 (22:25, 24:26 19:25). Один из самых титулованных клубов Беларуси продолжит выступление 6 сентября матчем с питерским "Зенитом".-0-