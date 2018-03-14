14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос по ФК "Крумкачы" не будет рассматриваться на конференции АБФФ. Такое решение принято сегодня на очередной конференции ассоциации "Белорусская федерация футбола", которая сегодня проходит в минском Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

На конференции будут подведены итоги прошлого сезона и намечены планы на 2018 год. Кроме того, руководство ФК "Крумкачы" обратилось с просьбой рассмотреть вопрос по приему его документов на получение лицензии для участия в чемпионате. Исполком и участники конференции решили не рассматривать данный вопрос.

Как сообщалось ранее, эту проблему будет решать футбольный арбитраж АБФФ.-0-