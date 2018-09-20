Восемь наград завоевали белорусские борцы на международном турнире памяти Караваева

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь наград завоевали белорусские атлеты на международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Золотую медаль в весовой категории до 97 кг завоевал Александр Грабовик. В решающем поединке на ковре в минском Дворце спорта белорус был сильнее соперника из Украины Андрея Гладких.

Серебряные награды завоевали Ярослав Кардаш (до 67 кг) и Георгий Чугошвили (до 130 кг). Бронзовыми призерами турнира стали Сослан Дауров (до 63 кг), Антон Сахно (до 77 кг), Сергей Стародуб (до 97 кг), а также представители самого тяжелого веса (130 кг) Иосиф Чугошвили и Артем Шумский.

"В прежние годы турнир Олега Караваева проходил в формате командного первенства, что предполагало совершенно иную тактику. Теперь же боролись в личном зачете. В Минск приехали сильные атлеты. Достаточно сказать, что на ковер выходили два чемпиона мира, два чемпиона Европы, призеры Олимпийских игр, планетарного и европейского первенств. И при этом не каждый из топовых спортсменов сумел добраться до финальных поединков. Мы увидели много талантливой молодежи", - рассказал главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Петренко.

Наставник команды считает, что турнир в нынешнем формате позволил посмотреть на степень готовности каждого из его подопечных под иным углом.

"В команде сейчас жесткая конкуренция за право представлять страну на чемпионате мира, поэтому ребята боролись всерьез, показали неплохую подготовку, а также терпение, характер и волю к победе. Но работать еще есть над чем. Будем вместе думать, разговаривать, тренироваться", - отметил Игорь Петренко.

В турнире памяти Олега Караваева приняли участие более 130 атлетов из 15 стран. Соревнования являлись тестовыми к II Европейским играм 2019 года в Минске.

Главным стартом для белорусских борцов станет чемпионат мира, который с 20 по 28 октября пройдет в Будапеште.-0-

Фото Министерства спорта и туризма