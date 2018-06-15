Воспитанник хоккейной школы минского "Динамо" перешел в основной состав команды

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанник хоккейной школы минского "Динамо" Владислав Колячонок перешел в основной состав "зубров", сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Молодой защитник, 2001 года рождения, подписал пробный контракт с главной командой и может дебютировать в КХЛ.

На протяжении двух предыдущих лет Колячонок выступал за команды U-17 и U-18 в высшей лиге чемпионата Беларуси. В минувшем сезоне, выступая в команде до 18 лет, набрал 20 (5+15) очков в 47 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Владислав Колячонок принимал участие в юношеском чемпионате мира, который состоялся в Челябинске и Магнитогорске. В ходе турнира он отметился голом и результативной передачей, а сборная Беларуси до 18 лет вошла в восьмерку сильнейших чемпионата.-0-