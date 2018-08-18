Впервые за 100 лет за сборную Бразилии выступит игрок из другой страны

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите пригласил полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейру для подготовки к контрольным матчам с национальными командами США и Сальвадора. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Four Four Tweet. Тите назвал список из 24 футболистов, в который вошел Перейру.

Перейра родился в бельгийском городе Дюффел и ранее выступал за юношеские команды Бельгии, но сейчас принял решение играть за сборную Бразилии.

В истории сборной Бразилии было трое футболистов не из своей страны: полузащитник Сидней Паллен, родившийся в Англии и сыгравший три матча за бразильцев в 1916-1917 годах, португальский вратарь Каземиро до Амарал, итальянский хавбек Франческо Полис, включенный в состав Бразилии в 1918 году.-0-