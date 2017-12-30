Вратарь Юнас Энрот стал лучшим игроком в составе "Динамо" в победном матче с обладателем Кубка Гагарина

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Юнас Энрот признан лучшим игроком в составе минского "Динамо" в победном матче против действующего обладателя Кубка Гагарина питерского СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голосование проводилось на официальном сайте "зубров", и шведский вратарь победил с огромным отрывом. В прошедшей игре с одним из фаворитов сезона Юнас Энрот отразил 37 из 40 бросков соперника, продемонстрировав процент надежности 92,7%. В текущем сезоне Юнас Энрот является рекордсменом КХЛ по количеству проведенных матчей - 44 игры, в активе вратаря "Динамо" и четыре поединка на ноль в сезоне.

Как сообщалось, минское "Динамо" во второй раз в сезоне 29 декабря обыграло питерский СКА - 6:3. Армейцы с отрывом лидируют в десятом чемпионате КХЛ (114 очков) и уже обеспечили себе участие в плей-офф, который стартует в марте. Подопечные Горди Дуайера ведут отчаянную борьбу за место в восьмерке сильнейших турнирной таблицы Западной конференции, занимая 10-е место.

Хоккеисты минского "Динамо" второй раз в сезоне обыграли питерский СКА Гости, лидирующие в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и являющиеся главными претендентами на Кубок Гагарина, не прочь были взять реванш за досадное поражение десятью днями ранее.

Очередной матч сезона "зубры" проведут в гостях против двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорского "Металлурга" 3 января. Обе команды уже встречались в ходе сезона в Минске. Белорусская команда 17 сентября одержала на своей площадке победу 5:3. Динамовцы, уступая 0:3 в матче, пять раз поразили ворота уральцев в заключительные 20 минут игры.-0-