ВРЗ и "Лидсельмаш" победили в первых полуфиналах чемпионата Беларуси по мини-футболу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяева одержали победы в первых матчах полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Лиде местный "Лидсельмаш" и действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" в основное и дополнительное время победителя не выявили - 2:2. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне лидчан - 2:0.
Победитель регулярного первенства гомельский ВРЗ принимал обладателя Кубка страны оршанский "Витэн" и добился уверенной виктории со счетом 4:1.
Ответные поединки серий до двух побед состоятся 18 мая в Минске и Орше. Если после двух встреч в парах будет паритет, то третьи матчи за выход в финал пройдут 21 мая.-0-
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