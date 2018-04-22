Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 апреля 2018, Вс
+9°C
Ясно EUR 2.4702
USD 2.0035
RUB 3.2694
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: в Беларуси нет никаких оснований для роста цен
Президент
Лукашенко в республиканский субботник благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине
Президент
Кочанова: участвовать в субботнике на малой родине - большое удовольствие
Общество
Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре в плей-офф Кубка Федерации
Спорт
Энергетики оперативно справились с последствиями непогоды в Беларуси
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хоккеисты казанского "Ак Барса" третий раз в истории выиграли Кубок Гагарина
19:43 Спорт
Белорусская бегунья Анастасия Иванова заняла первое место на марафоне в Варшаве
19:32 Спорт
Белорусский велогонщик Константин Сивцов победил в общем зачете "Тура Хорватии"
19:20 Спорт
Выбор игроков для парной встречи в Кубке Федерации был верным - капитан команды Беларуси
19:07 Спорт
Концерты памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде
18:51 Культура
Легендарный штурмовик Второй мировой войны приземлился в Минске
18:18 Регионы
В Тверской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками
18:15 В мире
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57 человек
17:50 В мире
Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре в плей-офф Кубка Федерации
17:48 Спорт
Центр китайского языка и культуры открылся в БГТУ
17:44 Общество
Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев
17:05 Происшествия
Неизвестный застрелил троих и ранил четверых посетителей кафе в США
16:23 В мире
Кенийцы Черуйот и Кипчоге стали победителями Лондонского марафона
16:22 Спорт
Гродненский "Неман" одержал первую победу в 28-м чемпионате Беларуси по футболу
16:15 Спорт
Словацкие теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с белорусками
15:50 Спорт
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Строитель" и сравняли счет в плей-офф ЧБ
15:46 Спорт
Энергетики оперативно справились с последствиями непогоды в Беларуси
15:29 Общество
Умер пассажир легковушки, влетевшей в фуру на М1 во время "песчаной бури"
14:58 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусы отпраздновали 50 лет совместной жизни в народном стиле. Получилось душевно!
14:49 Регионы
Кратковременные дожди и до 18 градусов тепла будет в Беларуси 23 апреля
14:42 Общество
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Республиканский субботник Республиканский субботник
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Официальный визит Лукашенко в Молдову Официальный визит Лукашенко в Молдову
События в Украине События в Украине
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Выбор игроков для парной встречи в Кубке Федерации был верным - капитан команды Беларуси

Спорт 22.04.2018 | 19:07
Капитан команды Беларуси Татьяна Пучек (в центре)
Капитан команды Беларуси Татьяна Пучек (в центре)

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбор игроков для парной встречи в плей-офф Мировой группы в Кубке Федерации оказался верным. Об этом рассказала журналистам капитан белорусской команды по теннису Татьяна Пучек после победы над Словакией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда одолела соперниц в Минске с общим счетом 3:2 и вернулась в Мировую группу Кубка Федерации.

"Перед заключительной встречей старалась убедить девушек (Веру Лапко и Лидию Морозову) разыгрывать парные комбинации, они должны были стараться действовать слета. Они справились с этим заданием. Перед решающим поединком вариантов кого поставить в пару против Словакии было много. Как капитан команды исходила из конкретного состояния теннисисток перед матчем. Кубок Федерации - командное соревнование: планируешь один вариант, а затем применяешь другой. Исходила из того, что Лида Морозова опытный игрок в паре, Вера также на прошлой неделе сыграла в финале в парном разряде в Лугано, поэтому остановилась на этих теннисистках", - рассказала Татьяна Пучек.

Капитан белорусской команды отметила, что знала силу соперниц и ее подопечные оказались готовы к серьезной борьбе в домашнем матче.-0-

﻿
Теги
теннис
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4702 BYN 2.46 BYN 2.472 BYN
USD
2.0035 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.2694 BYN 3.25 BYN 3.27 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт
Все видео

Фотоновости

Семья Ивана и Надежды Дриневских празднует "Залатое вяселле"
Все фото

Инфографика

Кубок Федерации: Беларусь - Словакия 21-22 апреля 2018 года - Минск, "Чижовка-Арена". Чемпионат мира по теннису среди женских команд - плей-офф мировой группы.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт
"Помыслом Божьим и руками человека" - Лукашенко рассказал о личной связи с Трофимовой криницей на малой родине
Лукашенко похвалил молдавское вино и рассказал о своем видении культуры пития
Политика
Фото из архива МИД Беларуси отмечает анахронизм в подходах Европарламента по белорусской тематике
Содействие ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси по достижению ЦУР обсуждено в МИД
Открытие офиса ЮНИДО в Беларуси обсуждалось в МИД
Экономика
Во время переговоров. Фото Министерства сельского хозяйства России Леонид Заяц: в вопросах поставок продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух стран
Беларусь с развитием цифровой экономики становится все более привлекательной для инвесторов - эксперт
Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 25 апреля
Происшествия
Фото таможни "Минск-2" Сотрудники таможни "Минск-2" задержали 290 кг насвая
Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев
Умер пассажир легковушки, влетевшей в фуру на М1 во время "песчаной бури"
Общество
Владимир Макей Акция "Дипломаты за безопасность" состоялась в "Силичах"
Центр китайского языка и культуры открылся в БГТУ
Энергетики оперативно справились с последствиями непогоды в Беларуси
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастера файершоу зажгли на фестивале огня "БРЕСТФЭСТ"
Афиша выходного дня: в мире птиц, фестиваль духовной музыки "Залатагорская ліра" и Lady fest
Легендарный штурмовик Второй мировой войны приземлился в Минске
Технологии
Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов
В интернете появились снимки электрокара Porsche Mission E
Новый седан Chery показали без камуфляжа
Культура
Юрий Бондарь В Беларуси около 300 историко-культурных ценностей могут стать туристическими объектами
Концерты памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде
Умер американский актер Верн Тройер
В мире
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57 человек
В Тверской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками
Неизвестный застрелил троих и ранил четверых посетителей кафе в США
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля
На Гавайских островах туристы испугались тюленя с ножом в зубах
Китайские ученые создали два новых препарата для лечения рака легких
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Притяжение родной земли
Майорские звезды Ирины Кислой
Слуцкий пояс – национальная душа
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия