Выбор игроков для парной встречи в Кубке Федерации был верным - капитан команды Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбор игроков для парной встречи в плей-офф Мировой группы в Кубке Федерации оказался верным. Об этом рассказала журналистам капитан белорусской команды по теннису Татьяна Пучек после победы над Словакией, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда одолела соперниц в Минске с общим счетом 3:2 и вернулась в Мировую группу Кубка Федерации.
"Перед заключительной встречей старалась убедить девушек (Веру Лапко и Лидию Морозову) разыгрывать парные комбинации, они должны были стараться действовать слета. Они справились с этим заданием. Перед решающим поединком вариантов кого поставить в пару против Словакии было много. Как капитан команды исходила из конкретного состояния теннисисток перед матчем. Кубок Федерации - командное соревнование: планируешь один вариант, а затем применяешь другой. Исходила из того, что Лида Морозова опытный игрок в паре, Вера также на прошлой неделе сыграла в финале в парном разряде в Лугано, поэтому остановилась на этих теннисистках", - рассказала Татьяна Пучек.
Капитан белорусской команды отметила, что знала силу соперниц и ее подопечные оказались готовы к серьезной борьбе в домашнем матче.-0-
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