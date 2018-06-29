29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Евгений Лисовец продолжит выступать за ХК "Динамо-Минск", подписав новый контракт на один сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
В прошлом чемпионате КХЛ в составе "зубров" игрок отметился 8 баллами (4 гола и 4 передачи). Евгений Лисовец принимал участие также в майском чемпионате мира в Дании, где национальная сборная не смогла удержаться в элитном дивизионе.
Состав динамовцев пополнил еще один 23-летний защитник Дмитрий Заламай, который подписал с минчанами пробный контракт. Игрок ранее выступал в экстралиге белорусского чемпионата за "Гомель".
Покинул "Динамо" форвард Сергей Дрозд, неизменно выступавший за клуб с 2010 года. Нападающий продолжит карьеру в минской "Юности", которая в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.-0-
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