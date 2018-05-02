Защитник Олег Евенко и нападающий Максим Парфеевец перешли в ХК "Динамо-Минск"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты защитник Олег Евенко и нападающий Максим Парфеевец перешли в "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.
Представитель обороны Олег Евенко подписал контракт с минчанами на один год. В карьере воспитанника "Юности" были североамериканские команды минорных лиг Fargo Force, UMass Minutemen в NCAA. После Олег Евенко выступал за фарм-клуб "Калгари Флеймз" - Adirondack Flames в АХЛ, за который он дебютировал в сезоне-2014/15. Затем был переход в дубль "Коламбуса" - Cleveland (Lake Erie) Monsters и возвращение в систему "Калгари" - Stockton Heat.
Всего во второй по уровню североамериканской лиге новобранец "зубров" сыграл 130 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал 13 результативных передач.
Олег Евенко регулярно приглашался в сборную Беларуси и принял участие в четырех чемпионатах мира и квалификации к Олимпийским играм. На официальных турнирах за национальную команду он сыграл 33 матча.
Максим Парфеевец уже находился в структуре динамовцев в сезонах 2010-2013 годов и выступал в рядах молодежных команд, был капитаном "Динамо-Бобруйска". После в его карьере был переход в "Юность", где он выиграл золото чемпионата Беларуси и стал четырехкратным обладателем серебряных наград национального первенства, а также завоевал Континентальный кубок.
В минувшем сезоне Максим подписал с "Динамо" просмотровый контракт и принял участие в двух выездных поединках - с ярославским "Локомотивом" и питерским СКА, отметившись голевой передачей.-0-
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