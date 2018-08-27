27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ к II Европейским играм. Открытый Кубок Беларуси пройдет 28-30 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки по гребным видам спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

За награды регаты, которая развернется на гребном канале в Заславле, будут бороться команды областей и города Минска, спортсмены республиканских центров олимпийской подготовки, училищ олимпийского резерва, центров олимпийского резерва, а также спортшкол. По условиям соревнований, к участию в них допускаются спортсмены не моложе 2003 года рождения.

Церемония открытия намечена на 10.00. В первый соревновательный день состоятся предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м в различных классах. Имена сильнейших на дистанции 500 м станут известны 29 августа, а в заключительный день победители определятся в заездах на 200 м и 5000 м.

Помощь в проведении соревнований окажут кандидаты в волонтеры II Европейских игр. Главными организаторами выступают Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, Минский облисполком, Национальный олимпийский комитет, фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и Белорусская ассоциация каноэ.

В Минске уже состоялись тестовые соревнования к II Европейским играм по пляжному футболу и дзюдо. Они с успехом прошли на тех спортивных объектах, которые будут задействованы во время мультиспортивного форума - Национальном стадионе по пляжному футболу и "Чижовка-Арене".

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).-0-