Женская команда ФК "Минск" успешно стартовала в Лиге чемпионов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба "Минск" успешно стартовала в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче белорусская команда уверенно переиграла в гостях словенскую "Олимпию" со счетом 6:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяйки поля уверенно защищались до концовки первого тайма, пока футболистки "Минска" не получили право на штрафной удар. Стандартное положение на 40-й минуте точным ударом с 18 метров под перекладину уверенно реализовала Анна Пилипенко, которая еще до перерыва сумела оформить голевой дубль. Авторами голов в составе ФК "Минск" также стали нигерийская нападающая Эмуедж Огбайагбевха (44-я, 77-я минуты), Любовь Шматко (58) и легионер из Кот-Д'Ивуара Бинта Диаките (83).

В квалификационном раунде белорусской команде предстоит провести еще две встречи. Соперницами во второй группе будут: словацкий "Слован" (10 августа) и "Соматио Барселона" из Кипра (13 августа).

Футболистки "Минска" уже пятый раз подряд принимают участие в престижном европейском турнире, трижды белоруски преодолевали квалификационный раунд Лиги чемпионов.-0-