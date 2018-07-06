Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в отборе к ОИ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы над командой Франции со счетом 4:0 стартовала в отборе к летним Олимпийским играм в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во французском Ваттиньи стартовала Открытая хоккейная лига, матчи которой являются первым этапом отбора к главным стартам четырехлетия в 2020 году.

Белорусские хоккеистки сумели перехватить инициативу у хозяев площадки под занавес встречи. На 30-й минуте пенальти реализовала Юлия Михейчик, ей удалось сделать голевой дубль после точного броска на 59-й минуте. Авторами голов в нашей команде также стали Крестина Попкова (58 минута) и Светлана Богушевич (60).

Во втором туре 7 июля сборная сыграет с соперниками из России, а завершит турнир встречей с Австрией. Во второй круг отбора к Олимпийским играм выйдут три команды.

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве никогда ранее не принимала участие в финальном олимпийском турнире. Белорусские хоккеистки занимают 20-е место в рейтинге международной федерации этого вида спорта.-0-