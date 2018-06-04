Жодинские торпедовцы победили футболистов "Слуцка" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили "Слуцк" со счетом 2:0 в заключительном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Жодино прошла с преимуществом хозяев, которые дважды добились успеха в первые полчаса встречи. На 6-й минуте счет открыл Дмитрий Юсов, а еще через 20 минут окончательный результат установил Богдан Мищенко.

Результаты остальных матчей 10-го тура: "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Гомель" - "Луч" (Минск) - 1:0, "Днепр" (Могилев) - "Витебск" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 25 очков (разница мячей - 15-4),

2. "Динамо" (Минск) - 23 (14-4),

3. "Витебск" - 20 (13-7),

4. "Шахтер" - 18 (10-5),

5. "Неман" - 18 (9-6),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 15 (9-7),

7. "Слуцк" - 15 (10-9),

8. "Динамо" (Брест) - 12 (13-14),

9. "Ислочь" - 12 (7-9),

10. "Днепр" - 10 (6-9),

11. "Луч" - 9 (7-13),

12. "Торпедо" - 7 (4-13),

13. "Минск" - 7 (11-13),

14. "Смолевичи" - 7 (6-11),

15. "Гомель" - 7 (4-9),

16. "Городея" - 7 (5-10).

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Шикавка ("Слуцк"), забивший 6 мячей.

В матчах 11-го тура сыграют:

11 июня

"Смолевичи" - "Городея", "Луч" - "Неман".

12 июня

"Слуцк" - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо", "Минск" - "Ислочь".

13 июня

"Шахтер" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).-0-