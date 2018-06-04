Жодинские торпедовцы победили футболистов "Слуцка" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили "Слуцк" со счетом 2:0 в заключительном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Жодино прошла с преимуществом хозяев, которые дважды добились успеха в первые полчаса встречи. На 6-й минуте счет открыл Дмитрий Юсов, а еще через 20 минут окончательный результат установил Богдан Мищенко.
Результаты остальных матчей 10-го тура: "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Гомель" - "Луч" (Минск) - 1:0, "Днепр" (Могилев) - "Витебск" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:1.
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 25 очков (разница мячей - 15-4),
2. "Динамо" (Минск) - 23 (14-4),
3. "Витебск" - 20 (13-7),
4. "Шахтер" - 18 (10-5),
5. "Неман" - 18 (9-6),
6. "Торпедо-БелАЗ" - 15 (9-7),
7. "Слуцк" - 15 (10-9),
8. "Динамо" (Брест) - 12 (13-14),
9. "Ислочь" - 12 (7-9),
10. "Днепр" - 10 (6-9),
11. "Луч" - 9 (7-13),
12. "Торпедо" - 7 (4-13),
13. "Минск" - 7 (11-13),
14. "Смолевичи" - 7 (6-11),
15. "Гомель" - 7 (4-9),
16. "Городея" - 7 (5-10).
Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Шикавка ("Слуцк"), забивший 6 мячей.
В матчах 11-го тура сыграют:
11 июня
"Смолевичи" - "Городея", "Луч" - "Неман".
12 июня
"Слуцк" - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо", "Минск" - "Ислочь".
13 июня
"Шахтер" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).-0-
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