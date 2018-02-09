Зимние Олимпийские игры стартуют сегодня в Пхенчхане

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Пхенчхане стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсмены уже прибыли к месту соревнований и провели тренировки на олимпийских объектах. 32 отечественных атлета поборются за награды главных стартов четырехлетия в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжном и горнолыжном спорте.

Особые надежды белорусские болельщики связывают с выступлением женской команды по биатлону. Лидер сборной трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева подходит к Играм в оптимальных кондициях. С момента триумфа в 2014 году в жизни одной из сильнейших биатлонисток планеты произошло немало изменений: Дарья Домрачева вышла замуж за титулованного биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, родила дочь Ксению и вернулась в мировой тур. Последние старты на этапах Кубка мира смогли многих убедить в хорошей форме Дарьи. Способны порадовать высокими результатами в Пхенчхане и другие представители биатлонной команды.

С пяти подряд предыдущих Игр не возвращаются без наград представители фристайла (лыжной акробатики). В Пхенчхан отравились как опытные атлеты - олимпийские чемпионы Сочи Антон Кушнир и Алла Цупер, так и молодежь - Александра Романовская, Анна Гуськова. По словам главного тренера команды Николая Козеко, последний этап подготовки и результаты подопечных позволяют продемонстрировать все наработки и на олимпийских склонах в Пхенчхане. С азартом болельщики также будут переживать за результаты конькобежцев Игната Головатюка, Марины Зуевой, лыжника Сергея Долидовича, для которого это будет седьмая Олимпиада в карьере, горнолыжников Юрия Данилочкина и Марии Шкановой.

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане начнется сегодня в 14.00 по белорусскому времени. Знаменосцем команды выступит Алла Цупер. Белорусские болельщики смогут увидеть прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады на телеканале "Беларусь 1". В вечернем эфире 9 февраля в 21.50 телеканал "Беларусь 5" покажет церемонию в записи. Всего на зимних Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам.-0-