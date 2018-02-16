Золото Анны Гуськовой стало седьмой наградой белорусских фристайлистов на Олимпийских играх

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотая медаль Анны Гуськовой стала седьмой наградой белорусских фристайлистов за всю историю участия в Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила просто великолепно. В первой попытке решающего этапа Анна показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун.

До сегодняшнего триумфа 25-летней Анны у белорусских мастеров лыжной акробатики было еще два олимпийских золота Сочи-2014, когда чемпионами стали Алла Цупер и Антон Кушнир. До этого, в Ванкувере-2010 олимпийским чемпионом был Алексей Гришин, в активе которого также бронза Солт-Лейк-Сити-2002. Проторил медальную олимпийскую дорожку Дмитрий Дащинский, который в Нагано-1998 стал бронзовым призером, а в Турине-2006 завоевал серебряную медаль. Все эти успехи неизменно связаны с именем мэтра белорусского фристайла Николая Козеко, который уже долгие годы является наставником лыжных акробатов.

Кроме мастеров фристайла, восемь наград зимних Олимпийских игр для Беларуси завоевывали биатлонисты: трижды олимпийской чемпионкой сочинских Игр становилась Дарья Домрачева (гонка преследования, масс-старт, индивидуальная гонка), там же обладательницей бронзы была Надежда Скардино (индивидуальная гонка). Кроме того, в Ванкувере-2010 бронзовым призером стала Дарья Домрачева (индивидуальная гонка), а серебро завоевал Сергей Новиков (индивидуальная гонка). На первой суверенной для белорусов Олимпиаде в Лиллехаммере-1994 обладательницей серебряной медали стала Светлана Парамыгина (спринт), в Нагано-1998 бронзу завоевал Алексей Айдаров (индивидуальная гонка).

Еще одна медаль на зимних Олимпиадах в активе прославленного белорусского конькобежца Игоря Железовского, который взял серебро в Лиллехаммере на дистанции 1000 м.

Таким образом, сейчас у представителей зимних видов спорта 16 олимпийских наград - 7 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых. До окончания Игр в Пхенчхане больше недели, и белорусские спортсмены могут еще пополнить свою медальную копилку.-0-

Фото Андрея Покумейко.