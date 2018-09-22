Золото и серебро завоевали белорусские пятиборки на молодежном ЧЕ в Польше

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотую и серебряную медали завоевали белорусские пятиборки на молодежном чемпионате Европы в польском Джонкове, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В личном зачете Татьяна Рогачева завершила выступление на втором месте. Белоруска уступила лишь Еве Серапинайте, бронзовым призером стала Джессика Варли из Великобритании.
В командном зачете женская сборная Беларуси заняла первое место. Вместе с Татьяной Рогачевой очки в копилку принесли Виктория Островская, которая лидировала после первого вида пятиборья фехтования, и Михалина Гринкевич. Второе место у пятиборок Венгрии, на третьей позиции - Литва.
Молодежный чемпионат Европы завершится в Джонкове 23 сентября.-0-
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