Золото и серебро завоевали белорусские пятиборки на молодежном ЧЕ в Польше

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотую и серебряную медали завоевали белорусские пятиборки на молодежном чемпионате Европы в польском Джонкове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В личном зачете Татьяна Рогачева завершила выступление на втором месте. Белоруска уступила лишь Еве Серапинайте, бронзовым призером стала Джессика Варли из Великобритании.

Татьяна Рогачева (слева). Фото PZPNow

В командном зачете женская сборная Беларуси заняла первое место. Вместе с Татьяной Рогачевой очки в копилку принесли Виктория Островская, которая лидировала после первого вида пятиборья фехтования, и Михалина Гринкевич. Второе место у пятиборок Венгрии, на третьей позиции - Литва.

Молодежный чемпионат Европы завершится в Джонкове 23 сентября.-0-