Беларусь выбрала поставщика оборудования и ПО для изготовления биометрических документов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор о поставке оборудования и программного обеспечения для изготовления в Беларуси биометрических документов подписан сегодня Республиканским научно-техническим унитарным предприятием "Криптотех" Департамента государственных знаков Министерства финансов Беларуси с консорциумом Emperor Technology (Китай) и X Infotech (Латвия). Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Консорциум Emperor Technology и X Infotech стал победителем конкурса по выбору поставщика оборудования и программного обеспечения, необходимого для функционирования системы сбора, обработки и хранения биометрических и идентификационных данных, персонализации и выдачи биометрических документов.

По словам временно исполняющего обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича, заинтересованные органы госуправления с 2016 года реализуют мероприятия, предусмотренные утвержденным правительством комплексом мер по внедрению биометрических документов и созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Системным координатором по внедрению и эксплуатации таких документов является Министерство внутренних дел.

После реализации этого комплекса мер в стране предполагается введение идентификационной карты в качестве внутреннего документа, удостоверяющего личность, а также биометрического паспорта в качестве документа для выезда за границу. Также планируется создание единой системы идентификации физических лиц. Она позволит объединить различные ведомственные информационные системы и предоставить потребителю возможность получения электронных, административных, информационных и платежных услуг на основе единых правил ("Электронное правительство").

Выдачу биометрических документов предполагается начать в 2019 году. Процесс будет идти планомерно, обязательной массовой замены паспорта гражданина Беларуси на такие документы не предусмотрено. В Департаменте по гражданству и миграции МВД обращают особое внимание на то, что ранее выданные паспорта будут оставаться действительными до окончания срока их действия, в том числе и для выезда за пределы страны.

Подчиненное Министерству финансов РУП "Криптотех" - ведущее предприятие в области научно-технического обеспечения деятельности Гознака, разработки новых образцов защищенных бланков ценных бумаг и документов, а также создания различных средств и методов защиты от подделки. Предприятие является единственным в Беларуси производителем документов на пластиковой основе, в том числе с контактным и бесконтактным чипами.

Компания Emperor Technology является производителем оборудования для персонализации электронных паспортов и электронных удостоверений личности. Ежедневно на оборудовании компании выпускается порядка 50 тыс. электронных паспортов, 300 тыс. электронных национальных удостоверений личности (пластиковые карты) и более 1,2 млн сим-карт. Оборудование для персонализации документов компании Emperor Technology установлено и успешно используется в Китае, Казахстане, Кыргызстане.

Компания X Infotech - мировой поставщик программных решений для выпуска и проверки цифровых идентификационных документов. Программные решения компании успешно внедрены в 45 странах мира, включая Экономическое сообщество западноафриканских государств и страны ЕС (дипломатический паспорт ЕС, паспорт Лихтенштейна, паспорт и идентификационная карта Ирландии, идентификационная карта Латвии, электронные платежные карты Европы, Африки, Латинской Америки).-0-

Фото МВД РБ