Четыре проекта БЕЛТА стали победителями интернет-премии "ТИБО-2018"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре проекта, разработанных Белорусским телеграфным агентством, стали победителями интернет-премии "ТИБО-2018", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Лучшие белорусские интернет-ресурсы в этом году определяли в 10 номинациях. Сразу две разработки БЕЛТА вошли в тройку победителей среди ресурсов республиканских органов госуправления: сайт Следственного комитета (второе место) и сайт Министерства по налогам и сборам (третье место).

Среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов первое место присуждено официальному сайту Ивьевского районного исполнительного комитета (разработка БЕЛТА). Еще одна разработка агентства - сайт Мядельского райисполкома - заняла второе место. Кроме того, специальный диплом жюри в этой же номинации получил сайт Гродненского облисполкома (разработка БЕЛТА).

Интернет-премия "ТИБО" является премией оргкомитета выставки и присуждается сетевым работам, созданным в белорусском секторе интернета за весомые художественные, технологические и социокультурные достижения в области информации, культуры, искусства и образования.

С 2003 года в конкурсе приняли участие более 7 тыс. интернет-ресурсов. Основными целями премии являются: содействие развитию белорусского сектора интернета, внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора интернета.

В этом году конкурсу "Интернет-премия ТИБО" исполняется 16 лет. Международный форум "ТИБО-2018" проходит с 14 по 18 мая в Минске.-0-