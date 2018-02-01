Илон Маск успешно запустил ракету Falcon 9 со спутником для защищенной связи

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с люксембургским спутником двойного назначения GovSat-1 на борту. Об этом сообщают информагентства.
Старт состоялся 31 января с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида).
Liftoff! pic.twitter.com/ItZOmXBagL— SpaceX (@SpaceX) January 31, 2018
Спутник GovSat-1, масса которого составляет порядка 4 т, будет использоваться для обеспечения передачи данных по защищенному каналу для нужд властей (в первую очередь Люксембурга, который является совладельцем спутника) и военных. Планируемый срок работы на орбите - 15 лет.
Первая ступень ракеты Falcon 9 уже побывала в космосе в начале 2017 года. Компания SpaceX использовала ее для вывода на орбиту спутника NROL-76 Национального управления военно-космической разведки. На этот раз ступень возвращать на Землю для повторного применения не планируется.-0-
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