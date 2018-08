ЭКСКЛЮЗИВ: Как создавалась карта Минска для игры World of Tanks

Что объединяет такие популярные компьютерные игры, как GTA, Assassin's Creed, The Division, Watch Dogs, World of Tanks? Мировая известность, миллионы игроков, качественный промоушн, а еще - присутствие в них карт реальных городов. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, а теперь и Минск! Карта столицы Беларуси в стилистике 70-х годов прошлого века скоро появится в игре World of Tanks. О том, как родилась идея, как шла работа над этим масштабным проектом, что нового узнали о городе в процессе создания карты, корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у ее непосредственных разработчиков.

От идеи до реализации

Евгений, Level Design team lead минского центра разработки World of Tanks: Идея создания карты Минска в нашей игре впервые появилась в 2013 году. Был подготовлен первый прототип, который включал район площади Ленина. Тогда хотели сделать полностью историческую карту, однако работы были заморожены из-за смены приоритетов компании - нужно было создавать другие карты и локации. Возобновить работы над картой Минска решили в сентябре 2017 года. Одновременно шла разработка трех прототипов: района Троицкого предместья и Оперного театра, привокзальной площади и улицы Кирова, цирка и площади Победы. Все три прототипа откатывались на супертесте. В итоге решили остановиться именно на третьей локации, опираясь на отзывы игроков и на то, какой в итоге получилась карта. К тому же это один из наиболее популярных районов столицы среди жителей и туристов.

Как она выглядит

Карта Минска включает территорию между цирком и площадью Победы времен 70-х годов прошлого века. Над ее созданием практически с нуля трудилась команда из более 45 человек. За 10 месяцев они воссоздали на основе архивных фотографий и исторических книг почти точную карту, на которой можно увидеть такие достопримечательности, как монумент Победы, Государственный цирк, парк Горького и парк Янки Купалы, мост через Свислочь и многое другое. Около 95% всех объектов уникальны и не используются ни на одной другой карте в игре. Она представляет собой квадрат километр на километр. Пространство за ее пределами воссоздано со снимка, сделанного американским самолетом-разведчиком в 1965 году.

Евгений, Level Design team lead: Мы выбрали послевоенный период прежде всего для того, чтобы город был узнаваем. Кто-то из игроков смог бы увидеть свой дом, кто-то вспомнить, как ходил за хлебом, прогуливался по набережной. Нам очень хотелось показать красивый Минск всему миру. По легенде в городе проходит учебная эвакуация, на улицах нет людей и стоит много автобусов. Часть жителей уже увезли, а небо патрулируют вертолеты МИ-24А.

Историческое соответствие

Город воссоздан с максимальным уважением к истории, при этом для улучшения игрового процесса разработчики пошли на некоторые допущения: изменена геометрия зданий в дипквартале, в парке им. Янки Купалы добавлен перепад высот, а расстояние от парка Горького до Оперного театра сократилось. Но даже с учетом этих изменений Минск узнается с первого взгляда.

Евгений, Level Design team lead: Действительно, в угоду геймплею какие-то места приходилось менять - карта не стопроцентно историческая. Но полностью воссоздать эту часть Минска не было нашей целью. Мы понимали, что это невозможно, поскольку в игре представлены пять классов техники и нужно дать возможность всем игрокам реализовать себя. Поэтому мы вынуждены были идти на компромиссы. Немного не совпадают масштабы, парковая зона получилась уже, местами изменены проезды, расположения зданий. Кстати, на карте больше мостов - мы сделали дополнительные проезды через реки, чтобы игрокам было удобнее разъезжаться и максимально пользоваться картой.

Детализация

Владимир, 3D Artist: На первоначальном этапе была разработана тестовая болванка карты, и поскольку создание объектов занимает длительное время, на карту были нанесены так называемые черновые модели (грейбокс). Все они были созданы по натуральным размерам и пропорциям. Для этого мы выезжали в город, фотографировали и обмеряли все здания, которые будут присутствовать на карте. Потом это все тестировали, после чего принимали решение, подходит или нет. У нас получилось - все наши здания были приняты по габаритным размерам и были выставлены, как в реальном Минске.

На следующем этапе художники обрабатывали грейбоксы, накидывая на них детали. Они также выезжали в город и подробно снимали архитектурные и декоративные элементы, затем фотографии сканировали и просчитывали по методу фотограмметрии, чтобы достигнуть полного соответствия. Колонны, резные элементы, балясины на балконах - все выглядит идентично. Кроме того, мы создали целый атлас текстур, использованных при строительстве домов: штукатурка, облицовочный кирпич, металлические элементы, доски, скамейки - все, как в жизни. Обмеряли даже расстояния между окнами, чтобы здания выглядели максимально приближенными к реальности. Также мы создавали мелкие объекты: телефонные будки, киоски, лавочки, мусорки, ограждения, заборы. Эти элементы в основном восстанавливались по архивным фотографиям того времени.

Все было сделано для того, чтобы человек, который играет на карте, смотрел и вспоминал, как он здесь когда-то гулял, жил, снимал квартиру. Здания у нас получились по-настоящему идентичными. Тот же цирк, шпиль, два здания в форме полукруга на площади Победы. С первого взгляда эти здания кажутся одинаковыми, а на деле оказалось, что они совершенно разные. Все декоративные элементы отличаются друг от друга и даже имеют разную форму.

Курьезные случаи

Евгений, Level Design team lead: Периодически во время работы над картой внутри компании мы проводили плей-тест. В клиенте у нас есть возможность быстро перемещаться в любую точку путем телепортации. И в какой-то момент тестирования что-то пошло не так, и все наши сотрудники начали прыгать на самую вершину телебашни, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Это было очень смешно, потому что не у всех получалось удерживаться наверху - танки сталкивали друг друга и падали вниз.

Доступность карты

Евгений, Level Design team lead: Карта будет доступна с четвертого уровня боя. Придется пройти боевое обучение и немного прокачаться. И уже будучи опытным бойцом, попасть на карту Минска, любоваться его красотами и сражаться друг с другом. Кстати, в Минске мы ничего бомбить не будем. Город мы очень любим. Сейчас карта дорабатывается, поэтому о конкретных сроках появления ее в игре скажем позднее.

Значение карты Минска

Владимир, 3D Artist: Для нас появление Минска в игре World of Tanks - это дело принципа и вызов. Всем хотелось создать лучшую карту в игре. Коллектив выкладывался на 100%, использовал все свои навыки. Даже небо над столицей - наше, минское, очень живописное.

Елена Солоненко,

БЕЛТА.