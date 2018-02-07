Компания Apple подала патент на стилус, способный рисовать по воздуху

Иностранные СМИ сообщают о том, что корпорация Apple подала на патент своей новой разработки. Они планируют создать стилус, который может рисовать абсолютно на любой поверхности, включая воздух.

Патент описывает ручку, которую контролирует встроенный датчик. Пока об устройстве почти ничего не известно. Есть информация о том, что пользователь cможет рисовать где угодно, в том числе и в воздухе, а вся информация будет передаваться на экран. Результат вы сможете увидеть на своем планшете, компьютере или мобильном устройстве. Сообщается, что при помощи стилуса можно будет даже моделировать 3-D изображения.

Один стилус компания уже выпустила. Но он совместим только с iPad Pro. Новый же стилус будет не только совмещаться абсолютно со всеми вашими гаджетами от Apple, но и получит более широкие возможности.