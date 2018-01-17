Найден самый "умный" троян для Android

Вирус Skygofree обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского". По сообщениям информагентств, его отличает нехарактерное для обычных троянов поведение.

В частности, троян отслеживает местоположение владельца и активирует запись звука с микрофонов. При этом можно увязать обе эти функции и привязать запись звука с нахождением в офисе, к примеру.

Также зараженный смартфон или планшет можно втайне от владельца подключить к Wi-Fi, даже если пользователь в принципе его не активирует. Wi-Fi сети в определенных местах злоумышленники также могут ставить под контроль.

Помимо этого зловред имеет доступ к Facebook Messenger, Skype, Viber, WhatsApp, может перехватывать звонки, SMS, записи календаря и прочие данные пользователя.

Skygofree впервые обнаружили в конце 2017 года, но не исключено, что его используют не менее трех лет и все это время программа очень ловко маскировалась. В основном она распространяется через Интернет и копии сайтов мобильных операторов. Там она позиционируется как важное обновление, позволяющее повысить скорость мобильной передачи данных.