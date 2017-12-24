Nokia снова начнет выпускать свою кнопочную легенду E71

Финский производитель HMD Global, владеющий брендом Nokia, собирается устроить перезапуск популярного qwerty-телефона E71. Обновленная версия также будет оборудована кнопками, сообщают новостные агентства.

В устройстве планируют установить 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 480 пикселей и трехмегапиксельную фотокамеру. У него будет процессор Snapdragon 205, а также поддержка 4G и Bluetooth SIG.

Планируется установить 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Цена на аппарат, в зависимости от количества поддерживаемых сим-карт, составит от 150 до 300 долларов.

Оригинальный Nokia E71 вышел в продажу в 2008 году. В первый год удалось продать около 15 млн экземпляров, что сделало аппарат одним из самых популярных в своем сегменте.