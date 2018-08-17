Подросток из Австралии взломал серверы Apple

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский школьник взломал серверы американской корпорации Apple и похитил около 90 Гб электронных данных. Как сообщает телеканал "Мир 24", 16-летний хакер признал свою вину в суде.

ФБР начала расследование преступления после того, как представители Apple сообщили правоохранителям о хакерской атаке. Компании удалось отследить неавторизованный доступ к серверам и заблокировать его. Позже сотрудники ФБР выследили злоумышленника и передали материалы дела полиции Австралии.

В Мельбурне при обыске в доме злоумышленника были найдены улики, подтверждающие совершение кибератаки. Серийные номера обнаруженных устройств совпали с теми, что использовались для взлома. Кроме того, школьник хвастался своими успехами в мессенджере WhatsApp, поэтому уличить его в преступлении не составило труда.

По словам адвоката, представлявшего интересы подростка в суде, поступок обвиняемого был продиктован любовью к Apple. Защитник заявил, что мальчик мечтал со временем стать работником американской компании. Окончательный приговор подсудимому будет вынесен в сентябре 2018 года.

Адвокат и прокурор отказались предавать огласке материалы дела. Какую именно информацию скачал подросток, не уточняется, однако компания Apple подчеркнула, что личные данные пользователей угрозе не подвергались.-0-