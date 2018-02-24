Робот будет проводить медтесты для открытия рабочей визы в ОАЭ

Роботизированная установка сможет проводить медицинские тесты, необходимые для оформления рабочей визы в ОАЭ. Дубайское управление здравоохранения (DHA) в субботу представило "Салемский инновационный центр", первый полностью автономный медицинский аппарат с искусственным интеллектом (ИИ).
Центр является первым в своем роде устройством "интернета вещей" (Internet of Things) для предоставления услуг по определению медицинской пригодности. Его достаточно посетить один раз.
Центр использует новейшую технологию ИИ для идентификации клиента с помощью сканирования. Затем специальный робот проводит тесты. По завершении тестов система автоматически отправляет результаты заинтересованным сторонам безопасным способом.
Клиенты могут осуществлять платежи за услуги аппарата через смарт-системы, такие как Apple Pay, Samsung Pay, mPay и ePay.
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