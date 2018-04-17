Роскомнадзор проверяет сообщения о массовом отключении ресурсов при блокировке Telegram

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор проверяет сообщения о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к Telegram, сообщает ТАСС.

По результатам проверки выяснилось, что ресурсы "Одноклассники", Microsoft, Viber и другие работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Там обратили внимание СМИ на необходимость тщательной проверки информации, публикуемой в социальных сетях и иных интернет-ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram.

Ранее Роскомнадзор создал горячую линию для предотвращения распространения ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. Сообщения, поступающие на электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ.

В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы по иску Роскомнадзора. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера. В интернете начала распространяться информация о том, что блокировки IР-адресов подсетей крупных американских ресурсов привели к сбоям в работе некоторых российских компаний, банков, частных клиник и др.-0-