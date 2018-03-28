Цукерберг выступит на слушаниях в Конгрессе США 12 апреля

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает CNN.

Выступление состоится в рамках расследования о злоупотреблениях в отношении персональных данных миллионов пользователей соцсети Facebook.

На прошлой неделе Цукерберг заявил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но при этом сделал оговорку, что не считает себя лучшим источником информации.

Отмечается, что 12 апреля также выступят руководители Google и Twitter.

Серьезный скандал разразился после новостей в СМИ о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 50 млн пользователей Facebook. Марк Цукерберг принес свои извинения пользователям за утечку данных. Он отметил, что компания Facebook сейчас предпринимает меры, чтобы впредь такие утечки не повторились.-0-