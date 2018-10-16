Ученые разработали "умную" маску для сна

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный китайский производитель техники создал новый гаджет для улучшения качества сна. Эту информацию сообщает сайт gizchina.com.
Девайс выглядит как классическая маска для сна. Она создана из натуральных материалов, благодаря которым в ней комфортно спать. Также маска оснащена электродами, которые призваны стимулировать мозговую активность. Особый звук будет помогать пользователю быстрее уснуть, снижая громкость в нужный момент. Утром будильник не понадобится: гаджет поможет проснуться, проанализировав перед этим фазу сна, в которой находится пользователь.
Сообщается, что маска блокирует около 99% света и весит порядка пятидесяти граммов. Мягкие части устройства можно снять и постирать в случае необходимости.-0-
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