В Instagram теперь можно добавлять GIF-стикеры в разделе "Stories"

В Instagram наконец-то можно добавлять гифки к своим "историям". Функция пока доступна не всем, а лишь тем пользователям iOS и Android, которые обновили приложение до версии 29.0. В галерее содержатся свыше сотни различных стикеров, внедренных в социальную сеть из библиотеки Giphy.

Поиск гифок достаточно прост. Пользователь может вбить в строку поиска ключевое слово, по которому найдет нужное GIF-изображение. Также есть раздел "В тренде", в котором будут содержаться самые популярные гифки. Правда, пока собственные стикеры добавлять нельзя.

