В Японии будут использовать роботов с искусственным интеллектом для обучения школьников

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии планирует внедрить англоязычных роботов с искусственным интеллектом (AI) в школах, чтобы помочь детям улучшить свои навыки владения английским языком. Об этом пишет газета Telangana Today.
Отмечается, что Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии начнет в апреле 2019 года экспериментальную программу по проверке эффективности этой инициативы.
По данным японской государственно-общественной центральной телерадиокомпании NHK, первоначально программа будет апробирована в 500 школах по всей стране. Через два года планируется ее широкое внедрение.
Программа также включает учебные приложения и онлайн-сеансы разговоров с носителями английского языка.
Япония задумалась над улучшением навыков владения гражданами английским языком в преддверии наплыва туристов, ожидаемых во время XXXII летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.-0-
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