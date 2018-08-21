В Японии будут использовать роботов с искусственным интеллектом для обучения школьников

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии планирует внедрить англоязычных роботов с искусственным интеллектом (AI) в школах, чтобы помочь детям улучшить свои навыки владения английским языком. Об этом пишет газета Telangana Today.

Отмечается, что Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии начнет в апреле 2019 года экспериментальную программу по проверке эффективности этой инициативы.

По данным японской государственно-общественной центральной телерадиокомпании NHK, первоначально программа будет апробирована в 500 школах по всей стране. Через два года планируется ее широкое внедрение.

Программа также включает учебные приложения и онлайн-сеансы разговоров с носителями английского языка.

Япония задумалась над улучшением навыков владения гражданами английским языком в преддверии наплыва туристов, ожидаемых во время XXXII летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.-0-