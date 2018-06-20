В Китае создан фотоэлектронный чип ночного видения

20 июня, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. Исследовательский центр оптико-электронных технологий при Юньнаньском университете (Китай) создал новый фотоэлектронный чип. В будущем он может быть установлен на очки, мобильные телефоны и другие портативные приборы с целью повысить видимость в условиях плохого освещения и контрастности ночью.
Микросхема не только непосредственно преобразует инфракрасное излучение в видимый свет, но также делает прорыв в эффективности этого преобразования, которое может достигать 5%, что уже близко к теоретическому пределу в 6,5%.
В настоящее время профессиональные приборы ночного видения являются громоздкими и дорогостоящими и обычно используются в военных и научных областях. Они не могут применяться с портативным оборудованием гражданского назначения.-0-
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