WhatsApp представил собственные стикеры

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мессенджер WhatsApp анонсировал уникальные стикеры двадцать пятого октября. Эту информацию сообщает компания на сайте приложения.
Первыми появятся стикеры, разработанные дизайнерами WhatsApp. В компании рассказали, что позже разработчики смогут создавать собственные стикеры и размещать их в приложении. Попробовать нововведение уже могут пользователи операционной системы iOS, чуть позже появится эта возможность и у пользователей системы Android. На сайте компании размещено руководство по созданию оригинальных стикеров.
Компания информирует еще об одном обновлении. Теперь не нужно включать каждое новое голосовое сообщение — они будут включаться самостоятельно и воспроизводиться в нужной последовательности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.113 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN