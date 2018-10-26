WhatsApp представил собственные стикеры

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мессенджер WhatsApp анонсировал уникальные стикеры двадцать пятого октября. Эту информацию сообщает компания на сайте приложения.

Первыми появятся стикеры, разработанные дизайнерами WhatsApp. В компании рассказали, что позже разработчики смогут создавать собственные стикеры и размещать их в приложении. Попробовать нововведение уже могут пользователи операционной системы iOS, чуть позже появится эта возможность и у пользователей системы Android. На сайте компании размещено руководство по созданию оригинальных стикеров.

Компания информирует еще об одном обновлении. Теперь не нужно включать каждое новое голосовое сообщение — они будут включаться самостоятельно и воспроизводиться в нужной последовательности.-0-