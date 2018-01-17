YouTube объявил войну спамерам и подражателям

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация видеохостинговой платформы YouTube планирует ужесточить политику в отношении недобросовестных блогеров. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Новые правила, главным образом, коснутся требований к монетизации публикуемого контента. В частности, блогер сможет присоединиться к партнерской программе, если у канала будет 4 тыс. часов просмотра за последние 12 месяцев и не менее тысячи подписчиков. Эти меры помешают недобросовестным блогерам зарабатывать деньги и влиять на доходы других пользователей видеохостинга.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 20 февраля и затронут значительное количество существующих каналов.

Администрация видеохостинга также обратила внимание на то, что необходимо регулировать поведение владельцев крупных каналов. Для этого YouTube организует встречу с авторами наиболее популярных блогов.

Ранее администрация YouTube заблокировала более 200 русскоязычных каналов, поскольку их владельцы были уличены в накрутке показателей и дублировании контента.-0-