Запорожский автозавод планирует выпускать беспилотников

Сейчас на заводе работают над выпуском сразу нескольких новых моделей автомобилей. Через два года на рынок выпустят новый автомобиль вместо устаревшего ZAZ Lanos. Объемы производства запланированы около 50 тысяч машин в год. Кроме того, на заводе планируют к 2022 году наладить производство беспилотников.

Разработчики уже тестируют первый украинский беспилотный автомобиль на специальном полигоне. Если комплексные испытания завершатся успешно, то "Запорожец" с автономным управлением запустят в производство.