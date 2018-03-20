Абелевская премия по математике присуждена Роберту Ленглендсу из Канады

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский математик Роберт Ленглендс объявлен лауреатом Абелевской премии. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония присуждения престижной научной награды, которую называют Нобелевской премией по математике, проходит в Академии наук Норвегии.

Отмечается, что 81-летний ученый, большую часть жизни работавший в университетах США, был удостоен награды "за создание визионерской программы, связавшей теорию представлений с теорией чисел". Так называемая программа Ленглендса представляет собой обширное направление исследований в математике, объединяющее множество гипотез и теорем, связывающих воедино несколько ключевых разделов математической науки.

В 2017 году Абелевскую премию получил француз Ив Мейер за "основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов".

Награда получила свое имя в честь норвежца Нильса Хенрика Абеля. Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю 200-летия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон (около $26 млн) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой дисциплины среди молодежи. Первая премия присуждена в 2003 году.

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран.

Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон (около $780 тыс.). Церемония вручения награды обычно проходит в конце весны, в 2018 году она состоится 22 мая. Лауреаты выступают с серией лекций перед норвежскими студентами.-0-